В центре Петербурга стартовала реставрация гимназии №166

Планируется отремонтировать фасады и кровлю, восстановить мозаичные полы из плитки терраццо и уникальный деревянный кессонированный потолок, а также обновить инженерные системы.

В Центральном районе Петербурга стартует реставрация здания гимназии №166. Ордер для обеспечения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения до осени 2027 года выдала Государственная административно-техническая инспекция.

Планируется отремонтировать фасады и кровлю, восстановить мозаичные полы из плитки терраццо и уникальный деревянный кессонированный потолок, а также обновить инженерные системы. Учреждение построили в 1899-1901 годах по проекту гражданских инженеров Болеслава Бржостовского и Николая Виташевского. В школе учились дети из бедных семей. После реставрации там находился военный госпиталь, в годы войны работал хирургический стационар.

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Фото: пресс-служба ГАТИ