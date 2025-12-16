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В центре Петербурга стартовала реставрация гимназии №166
Сегодня, 10:00
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В центре Петербурга стартовала реставрация гимназии №166

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Планируется отремонтировать фасады и кровлю, восстановить мозаичные полы из плитки терраццо и уникальный деревянный кессонированный потолок, а также обновить инженерные системы.

В Центральном районе Петербурга стартует реставрация здания гимназии №166. Ордер для обеспечения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения до осени 2027 года выдала Государственная административно-техническая инспекция. 

Планируется отремонтировать фасады и кровлю, восстановить мозаичные полы из плитки терраццо и уникальный деревянный кессонированный потолок, а также обновить инженерные системы. Учреждение построили в 1899-1901 годах по проекту гражданских инженеров Болеслава Бржостовского и Николая Виташевского. В школе учились дети из бедных семей. После реставрации там находился военный госпиталь, в годы войны работал хирургический стационар. 

Ранее на Piter.TV: реконструкция фонтана "Ретвизан" пройдет в сквере Георга Отса. 

Фото: пресс-служба ГАТИ 

Теги: гати, реставрация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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