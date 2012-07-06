Средняя цена на новые авто в Петербурге и Ленобласти превысила 3,3 млн рублей

Эксперты "Авто.ру Бизнес" подвели итоги апреля 2025 года на рынке новых автомобилей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Средняя цена машины в регионе достигла 3,33 млн рублей.

В течение месяца аналитики отметили разнонаправленную динамику по разным категориям. Предложение автомобилей отечественных марок с начала года выросло на 18%, а по сравнению с мартом — на 5%. В то же время количество новых машин китайских брендов за месяц увеличилось всего на 1% и пока не дотягивает до январских показателей.

При этом средняя стоимость автомобилей из Китая впервые превысила 4 млн рублей, прибавив за апрель 2,7%. Автомобили локального производства, напротив, остались на прежнем ценовом уровне — около 2,04 млн рублей.

В целом по рынку средняя цена нового автомобиля в апреле выросла на 4% по сравнению с мартом.

Среди моделей, которые за месяц заметно подешевели, лидировали Jetta VS7 (−6,6%, до 2,34 млн рублей), Haval H3 (−6%, до 2,93 млн рублей), Voyah Free (−5,6%, до 5,82 млн рублей), Jaecoo J6 (−4,9%, до 2,4 млн рублей) и Omoda C5 (−3,8%, до 2,49 млн рублей).

