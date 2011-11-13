С начала года продажи автомобилей с пробегом в Петербурге возросли на 10%

Рынок подержанных автомобилей в Петербурге демонстрирует уверенный рост. По словам автоэксперта Дениса Гаврилова, в первом квартале 2026 года жители города оформили 41 694 сделки, что на 10% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Аналитический центр "Автомаркетолог" составил рейтинг самых популярных брендов на вторичном рынке. В топ-5 по востребованности вошли Lada, Volkswagen, Kia, BMW и Hyundai.

Во вторую пятерку лидеров вошли Mercedes-Benz, Toyota, Ford, Skoda и Renault. При этом аналитики отмечают разнонаправленную динамику: если продажи Toyota и Skoda растут, то спрос на автомобили Mercedes-Benz, Ford и Renault в городе снизился (на 0,1%, 9% и 8% соответственно).

Абсолютным рекордсменом по темпам роста среди брендов, входящих в топ-20, стал китайский Chery. Продажи автомобилей этой марки взлетели на 170% по сравнению с первым кварталом 2025 года, достигнув отметки в 1182 сделки.

