Петербуржцам перечислили самые популярные авто старше 15 лет

Наибольшей популярностью среди таких автомобилей пользуется марка LADA, которая заняла около 45% рынка в этом сегменте.

В Петербурге зафиксирован рост интереса к автомобилям старше 15 лет. По данным аналитиков компании "Прагматика Аукцион", в первом квартале 2026 года средняя стоимость таких транспортных средств составила 324 350 рублей, что соответствует уровню прошлого года. При этом спрос на подержанные автомобили с возрастом более 15 лет увеличился на 24% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Наибольшей популярностью среди таких автомобилей пользуется марка LADA, которая заняла около 45% рынка в этом сегменте. В пятерку лидеров также вошли Chevrolet, Renault, Ford и KIA. Самым востребованным автомобилем стал седан LADA Granta.

Минимальная стоимость сделки с автомобилем старше 15 лет в этом квартале составила 78 тысяч рублей — за эту сумму был продан Daewoo Lanos 1999 года выпуска. Среди самых возрастных автомобилей, реализованных за этот период, оказались Volkswagen Golf и BMW 523i, выпущенные в 1998 году.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге прекратили продажи новых седанов Solaris HS.

