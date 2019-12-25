В ГД предлагают сохранить льготы по транспортному налогу независимо от мощности

Леонид Слуцкий призвал поддержать граждан, для которых автомобиль остается необходимым средством передвижения.

Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером политической партии Леонидом Слуцким разработала законопроект, который позволит в России льготным категориям граждан платить транспортный налог только за ту часть мощности автомобиля, что превышает установленный региональным законодательством лимит. В настоящее время текст документа направлен на заключение в федеральное правительство. Известно, что парламентарии из нижней палаты хотят внести правки в статью 359 Налогового кодекса. В текущий момент, согласно нормам, если автомобиль превышает порог мощности, установленный льготой, налог часто начисляется на всю мощность двигателя, и фактическая льгота теряется. Благодаря новому механизму контроля водители сохранят за собой льготу в пределах лимита даже для более мощных автомобилей.

ЛДПР предлагает установить, что база по транспортному налогу будет уменьшаться на количество лошадиных сил, в пределах которого региональным законодательством установлена льгота. Так мы повысим доступность налоговых льгот и транспорта для социально значимых граждан. Леонид Слуцкий, депутат ГД РФ

Авторы законодательной инициативы отмечают, что такая мера направлена на повышение адресности налоговых льгот, а также поддержку многодетных семей, инвалидов и прочих социально значимых категорий населения. Депутаты уточнили, что для многих граждан автомобиль является необходимым средством передвижения.

