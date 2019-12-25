В ГД предложили увеличить до 50 тыс. рублей выплату при рождении ребенка

Сергей Миронов раскрыл подробности проекта от "Справедливой России".

Депутаты Государственной думы от фракции "Справедливая Россия" внесут на рассмотрение в нижнюю палату парламента законопроект, который увеличивает единовременное федеральное пособие при рождении ребенка до 50 тысяч рублей. Соответствующий комментарий депутат Государственный думы, председатель партии "Справедливая Россия" дал журналистам из информационного агентства "ТАСС". Политический деятель уверен, что изначально размер пособия установлен в размере восьми тысяч рублей, однако в текущем году размер выплаты с учетом индексаций составляет 28 450 рублей. В случае одобрения инициативы, закон вступит в силу с 1 июля 2026 года.

Предлагаю увеличить единовременное федеральное пособие при рождении ребенка с 28,4 тыс. до 50 тыс. рублей. Такая мера поможет устранить региональное неравенство и обеспечит более весомую поддержку для всех семей с маленькими детьми. Сергей Миронов, депутат ГД РФ

Политик добавил, что некоторые субъекты наряду с федеральным выплачивают региональное пособие. Однако круг таких получателей и размер выплат отличается в зависимости от территории. В большинстве регионов страны пособие вообще не выплачивают, поэтому граждане могут рассчитывать только на федеральную выплату в размере 28,5 тысяч рублей. Однако масштаб расходов родителей в первые месяцы жизни ребенка фиксируется большой, так как малышу требуется коляска, кроватка, памперсы, одежда, автокресло и другие приспособления.

В ГД призвали запретить игрушечное оружие, внешне не отличимое от настоящего.

