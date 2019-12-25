Механика стройтреста задержали в Петербурге за взятку более 1 млн рублей

Сотрудники УФСБ задержали подозреваемого при получении части денег на улице Марата. Ему предъявлено обвинение в особо крупном размере.

Подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере в сфере железнодорожного строительства задержали в Северной столице.

Как рассказали в СК по Петербургу, по версии следствия, в период с 12 по 18 февраля главный механик строительно-монтажного треста предложил представителю коммерческой организации передать ему взятку в размере более 1 млн рублей за продажу экскаватора, принадлежащего организации, по заниженной стоимости.

Третьего марта, находясь на улице Марата, фигурант получил часть взятки в рамках проведения оперативно-розыскного мероприятия, отметили в ведомстве. Подозреваемый задержан сотрудниками регионального УФСБ. Ему было предъявлено обвинение.

В настоящий момент решается вопрос об избрании судом в отношении обвиняемого меры пресечения.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу