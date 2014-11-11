Сезон электросамокатов в Петербурге: полный гид по правилам в 2025 году

Нововведения направлены на повышение безопасности всех участников дорожного движения.

С приходом весны в Петербурге официально открылся сезон кикшеринга. Он ознаменовался серьёзными изменениями в правилах использования электросамокатов, расширением технических возможностей и усилением контроля со стороны городских властей. Нововведения направлены на повышение безопасности всех участников дорожного движения. Piter.TV узнал, какие правила для самокатчиков были введены за последний год, и что еще только предстоит сделать для обеспечения безопасности на дорогах в эпоху популярности средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Основные правила для пользователей кикшеринга в Петербурге

Специальные требования к электросамокатам и прочим средствам индивидуальной мобильности были введены в ПДД с 2023 года: с тех пор самокатчики больше не считаются пешеходами. В Петербурге дополнительные правила прописаны в соглашении между операторами кикшеринга и городского комитета по транспорту, последнее обновление которого было сделано в марте 2025 года. Основные положения включают следующие пункты:

Арендовать самокат в Петербурге разрешается только лицам старше 18 лет;

Кататься на одном самокате может только один человек — устройство не предназначено для перевозки нескольких пассажиров;

Управление самокатом в состоянии алкогольного опьянения строго запрещено;

Пешеходы имеют приоритет перед самокатчиками;

Если поблизости имеется велосипедная дорожка, движение должно осуществляться по ней;

Пересекая пешеходный переход, необходимо слезть с самоката.

Ограничения скорости и движения

Согласно правилам дорожного движения, максимальная скорость передвижения на средствах индивидуальной мобильности составляет 25 км/ч. Однако в пределах городской черты Санкт-Петербурга эта скорость снижена до 20 км/ч. В 175 точках города водителям самокатов придется снизить скорость до 15 км/ч, а на семи участках она автоматически уменьшится до 10 км/ч. Полностью движение на электросамокатах запрещено в 36 зонах, которые отмечены на картах в мобильных приложениях сервисов. Парковка самокатов в центре города С 1 августа 2024 года в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах Петербурга запрещена парковка арендных электросамокатов. Эти районы считаются транзитными зонами, где разрешено только движение без возможности завершения поездки вне специально отведенных виртуальных парковок. Таких парковок в центре города насчитывается 40.

Комитет по транспорту Петербурга

В часы пик (с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00) скорость движения электросамокатов ограничена до 15 км/ч вблизи 13 станций метро, включая "Технологический институт", "Московские ворота", "Чернышевская", "Площадь Ленина" и другие. Аналогичные ограничения введены на 25 городских улицах, дополнительно к уже существующим 133.

К списку из 59 улиц, где ранее было запрещено передвижение на электросамокатах, добавлены еще 9 участков городских набережных, включая набережные реки Фонтанки, канала Грибоедова и реки Мойки. В ближайшее время планируется анализ движения электросамокатов на участках с тротуарами шириной менее 2,5 метра. Рассматривается вопрос либо полного запрета движения СИМ на таких узких участках, либо ограничения скорости до 10 км/ч.

Погодные условия и сезонные ограничения

Одним из новых условий, согласованных властями города с прокатными сервисами в новом сезоне, стало ограничение использования самокатов в неблагоприятных погодных условиях. Во время сильного дождя, снега или гололеда самокаты не смогут включиться, обеспечивая безопасность пользователей. Самокаты будут доступны для аренды только в сухую погоду и при температуре воздуха выше +1 градуса. В случае дождя, снегопада или сильных морозов сервисы кикшеринга прекратят свою работу. Кроме того, операторы договорились временно прекращать предоставление услуг ночью при отрицательных температурах и ограничивать использование самокатов вблизи водоемов и на возвышенных местах.

Кикшеринговые операторы Петербурга в 2025 году

В 2025 году кикшеринговые компании Санкт-Петербурга активно адаптировались к новым требованиям. На петербургском рынке работают три основных оператора: Whoosh, Яндекс Go и Юрент. Совокупный парк электросамокатов увеличился до 48 тысяч единиц, что на 30% больше по сравнению с 2024 годом.

Как арендовать электросамокат?

Для поездке на самокате необходимо установить мобильное приложение выбранного оператора. Регистрация осуществляется через номер телефона с привязкой банковской карты. Пользователь видит карту с зонами ограничений, может найти ближайший самокат, узнать уровень заряда, забронировать устройство и начать поездку, отсканировав QR-код.

Инновации от операторов

Whoosh расширил парк и добавил электровелосипеды с модулями, снижающими скорость в "медленных зонах". Яндекс Go представил самокаты Wind с IoT-трекингом и точной геолокацией. Юрент сократил парк до 10 тыс. устройств, ссылаясь на перегруженность городской инфраструктуры.

Усиление контроля и общественный мониторинг

С мая 2024 года контроль за соблюдением правил усилили сотрудники ГИБДД и пешие инспекторы транспортного комитета. Дополнительно используется система "Безопасный город", отправляющая данные о нарушениях операторам. Ассоциация микромобильности запустила Telegram-бот "Самокаты: общественный контроль", позволяющий гражданам сообщать о нарушениях.

Штрафы и санкции за нарушения

Компании, предоставляющие услуги кикшеринга, активно борются с нарушителями, включая тех, кто предпочитает кататься на самокатах вдвоем. Для борьбы с подобными случаями применяются новейшие технологии, позволяющие замедлить самокат при обнаружении перегрузки. За несоблюдение правил дорожного движения водители самокатов могут быть привлечены к административной ответственности и получить штраф.

Однако суммы штрафов невелики, поэтому операторы кикшеринга вводят дополнительные санкции в рамках договоров оферты, которые пользователи подписывают при установке приложения. Например, компания Яндекс Go предупреждает, что управление самокатом в состоянии алкогольного опьянения приведет к штрафу в размере 150 тысяч рублей. Это одно из наиболее серьезных наказаний.

Сервис Юрент за аналогичное нарушение взимает штраф в сумме 100 тысяч рублей и навсегда блокирует учетную запись пользователя. Штраф в размере 100 тысяч рублей грозит пользователям, предоставившим ложные данные о себе, а также тем, кто передает самокат несовершеннолетним или едет на одном устройстве вместе с ребенком младше 18 лет.

Если в результате действий водителя самоката пострадают люди или будет нанесен материальный ущерб, сумма штрафа составит от 10 до 150 тысяч рублей.

Водителю, скрывшемуся с места происшествия, придется заплатить 20 тысяч рублей, а тому, кто продолжил поездку после аварии, — 7 тысяч рублей. Стоит отметить, что получение штрафов от компаний не освобождает от административной ответственности.

Планы на будущее

Городские власти усилили контроль за соблюдением новых правил. Операторам кикшеринга рекомендовано зарегистрировать юридические лица в Петербурге для обеспечения поступления налогов в городской бюджет, а также внедрить верификацию пользователей через портал Госуслуги или банковские приложения для исключения использования арендных СИМ несовершеннолетними. Также предстоит составить перечень точек стоянки самокатов в городе и разработать единое оформление мест их установки.

Комитет по транспорту поддержал предложение от операторов вкладывать средства в развитие транспортной инфраструктуры города либо вносить по 1000 рублей за каждую единицу техники за сезон. Потенциально это принесёт городу около 42 миллионов рублей. Вопрос пока находится в стадии обсуждения.

Фото: Piter.TV