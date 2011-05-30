С начала сезона самокатчики нарушили ПДД 2,5 тыс. раз в Петербурге

Выписали 1 тыс. штрафов на сумму 3,7 млн рублей, заблокировано 89 аккаунтов, а также вынесли 229 предупреждений.

С 6 марта сотрудники Центра управления парковками зафиксировали в Петербурге 2,5 тыс. нарушений ПДД среди пользователей прокатных электросамокатов. Об этом рассказали в городском комитете по транспорту 8 апреля.

Самые распространенные нарушения – неспешивание на пешеходном переходе (2 тыс. нарушений), использование средств индивидуальной мобильности вдвоем/втроем (225 нарушений), использование СИМ детьми (127 нарушений). Информация об этом направлена представителям сервисов проката.

Так, выписали 1 тыс. штрафов на сумму 3,7 млн рублей, заблокировано 89 аккаунтов, а также вынесли 229 предупреждений.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге комтранс заключил с кикшерингами новое соглашение о правилах работы в этом году, его подписывают с 2021 года. Документ обозначает 36 зон запрета движения СИМ, 175 локаций, где скорость движения ограничена до 15 км/ч, и семь локаций с ограничениями до 10 км/ч.

Фото: Piter.TV