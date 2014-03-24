В Петербурге комтранс заключил с кикшерингами новое соглашение о правилах работы в этом году

Подписи под документом поставили заместитель председателя ведомства Михаил Казаков и представители всех операторов кикшеринга.

В комитете по транспорту Петербурга прошла церемония подписания обновленного соглашения о правилах использования средств индивидуальной мобильности. Подписи под документом поставили заместитель председателя ведомства Михаил Казаков и представители всех операторов кикшеринга.

В соглашение вошли несколько новых пунктов:

– необходимость всех кикшерингов вступить в Ассоциацию, деятельность которой будет направлена на решение социальных проблем в городе;

– совершенствование системы штрафов за нарушения пользователями самокатов ПДД;

– развитие процедуры верификации пользователей СИМ, в том числе через "Госуслуги";

– приостановка услуги аренды в связи с плохой погодой.

Еще одно новшество – это необходимость обустройства в Петербурге упорядоченных парковок для самокатов. Все они должны быть в едином стиле. Это позволит решить нам одну из наболевших проблем – разбросанных на тротуарах, площадях и дорогах средств индивидуальной мобильности. Михаил Казаков, заместитель председателя комитета по транспорту Петербурга

Соглашение подписывают с 2021 года. В частности, документ обозначает 36 зон запрета движения СИМ, 175 локаций, где скорость движения ограничена до 15 км/ч, и семь локаций с ограничениями до 10 км/ч.

Ранее на Piter.TV: с начала сезона проката СИМ в Петербурге зафиксировали более 650 нарушений ПДД.

Фото: Piter.TV