Спрос на кикшеринг в Петербурге обогнал московские показатели

Средний чек за использование средств индивидуальной мобильности (СИМ) по России прибавил 14% и достиг 207 рублей.

С января по август 2026 года спрос на аренду электросамокатов в Петербурге увеличился на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Москве этот показатель вырос лишь на 3%, пишет "КоммерсантЪ" со ссылкой на данные аналитического ресурса "Чек Индекс".

Вместе со спросом подорожали и сами поездки. Средний чек за использование средств индивидуальной мобильности (СИМ) по России прибавил 14% и достиг 207 рублей. При этом динамика тарифов в двух столицах оказалась еще выше: в Москве стоимость выросла на 12% (до 311 рублей), а в Петербурге – на 11% (до 221 рубля).

Эксперты связывают летнюю волну популярности кикшеринга с удорожанием альтернативных видов транспорта — такси и каршеринга — из-за роста цен на топливо. Официальные операторы подтверждают тренд: в сервисе "Юрент" количество поездок за восемь месяцев выросло на 5,4%. В то же время во Whoosh фиксируют стагнацию – 56,5 млн поездок за первое полугодие, что соответствует уровню 2025 года.

Правила для самокатчиков в Петербурге могут ужесточить: что известно в августе 2026 года.

Фото: Piter.TV