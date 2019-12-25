С начала сезона проката СИМ в Петербурге зафиксировали более 650 нарушений ПДД

Вся информация передана в кикшеринговые компании.

С 6 марта в Петербурге зафиксировали свыше 670 нарушений правил дорожного движения среди пользователей средств индивидуальной мобильности. Об этом сообщили в городском комитете по транспорту 18 марта.

Отмечено 537 случаев неспешивания на пешеходном переходе, 66 фактов передвижения на СИМ вдвоем или втроем, 40 нарушений ПДД и 27 случаев, когда самокаты использовали несовершеннолетние. Вся информация передана в кикшеринговые компании.

В ведомстве напомнили, что любой очевидец может рассказать о нарушении правил пользования электросамокатами по телефону: +7 (812) 240-92-72, и через бот в Telegram @Samokat_ru_bot.

При подаче жалобы важно описать цвет самоката, указать название кикшеринга, номер, место и время нарушения. А также, по возможности, прикрепить фото. Пресс-служба комитета по транспорту Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что погода будет влиять на работу кикшеринговых компаний в Петербурге.

Фото: Piter.TV