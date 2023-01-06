Погода будет влиять на работу кикшеринговых компаний в Петербурге

В новой редакции соглашения запланирован ряд мер, направленных на повышение безопасности как пешеходов, так и пользователей электросамокатов.

В Санкт-Петербурге готовится к подписанию обновленное Соглашение о безопасном использовании средств индивидуальной мобильности (СИМ). Документ разрабатывается Комитетом по транспорту совместно с СПб ГКУ "Городской центр управления парковками" и операторами кикшеринга. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга".

В новой редакции соглашения запланирован ряд мер, направленных на повышение безопасности как пешеходов, так и пользователей электросамокатов:

– Ограничения в плохую погоду – аренда самокатов будет временно приостанавливаться при снегопаде и гололеде.

– Ужесточение штрафных санкций – в 2024 году зафиксировано более 46 тысяч нарушений, включая движение в неположенных местах.

– Создание единообразных парковок – планируется организовать упорядоченные парковочные зоны в едином стиле.

На данный момент в Петербурге действует соглашение, устанавливающее:

– 6 зон, где движение СИМ запрещено,

– 175 участков со снижением скорости до 15 км/ч,

– 7 зон с ограничением до 10 км/ч,

– запрет парковки электросамокатов в четырех центральных районах города.

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Фото: Piter.tv