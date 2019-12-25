В ГД считают необходимым ввести госномера для частных электросамокатов

Павел Федяев оценил предложение Следственного комитета России.

На российской территории регистрация частных электросамокатов с присвоением им государственных номеров позволит повысить безопасность на дорогах. О предстоящих изменениях рассказал журналистам новостного агентства "ТАСС" первый заместитель председателя профильного комитета Государственной думы по транспорту Павел Федяев из фракции "Единая Россия". Парламентарий из нижней палаты прокомментировал законодательную инициативу Следственного комитета. Политический деятель пояснил, что права необходимы для управления транспортными средствами мощнее 0,250 квт. Аналогичную позицию поддерживает Минтранс страны. Однако само наличие прав не гарантирует исполнения ПДД. Поэтому только своевременная и качественная фиксация нарушений обеспечивает неотвратимость наказания.

Безусловно, чтобы фиксировать нарушения на частных СИМ, нужно решить вопрос регистрации и присвоения госномеров. Такие меры - реальные инструменты повышения безопасности, а еще - обязательное и детальное изучение ПДД, начиная с детского сада и школы. Павел Федяев, депутат ГД РФ

Напомним, что в марте 2026 года в ГОСТе на регистрационные знаки транспортных средств появился новый тип такого знака - для средств индивидуальной мобильности (СИМ).

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Фото: Piter.tv