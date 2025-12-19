В ГД рассказали об изменениях в обучении в автошколах с марта

Павел Федяев назвал некоторые новации в законодательстве.

Новые правила обучения согласно приказу Министерства по просвещению в автошколах на российской территории заработают с марта 2026 года. О предстоящих изменениях рассказал журналистам новостного агентства "ТАСС" первый заместитель председателя профильного комитета Государственной думы по транспорту Павел Федяев из фракции "Единая Россия". Парламентарий из нижней палаты уточнил, что , теорию кандидаты смогут сдавать в дистанционном режиме, а количество часов практики для самой популярной категории прав - "В" - увеличится. Такие условия продлятся в течение шести лет, до 2032 года.

Отрабатывать навыки можно будет не только на учебных площадках, но и на территориях автопредприятий. Учиться станет удобнее: например, для получения новой категории не нужно будет проходить полный курс, достаточно освоить дополнительные модули. Павел Федяев, депутат ГД РФ

Закоодвтель пояснил, что вводимые правительством изменения полностью меняют курс по оказанию первой помощи при ДТП. Теоретические знания водителей пополнятся требованиями по взаимодействию с участниками дорожного движения на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности (СИЗ), изучением порядка использования электронных документов,включая цифровые права и полис ОСАГО. Такими требованиями власти рассчитывают снизить количество автомобильных аварий с погибшими к 2023 году в полтора раза, а к 2036 году - в два раза по сравнению с 2023 годом".

