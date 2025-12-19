На спецстоянки Петербурга в 2025 году отправили свыше 1,3 тыс. разукомплектованных авто

Перемещение таких автомобилей осуществляет ГКУ "Агентство внешнего транспорта".

В Петербурге более 1,3 тыс. разукомплектованных автомобилей отправлено на специализированные стоянки в прошлом году. Это на 11% больше, чем в 2024 году, сообщили в городском комитете по транспорту 20 января.

Отмечается, что 1,2 тыс. машин – авто категории "В", 71 – категории "С", также было 59 транспортных средств нелегальных перевозчиков. Перемещение таких автомобилей осуществляет ГКУ "Агентство внешнего транспорта". В его ведение в 2026 году перейдут еще три стоянки – в Московском, Красногвардейском районах и в Ломоносове.

Работа по вывозу таких машин ведется на постоянной основе совместно с районными администрациями. В дальнейшем мы намерены наращивать темпы: уже в 2026 году расширение сети специализированных стоянок позволит увеличить объемы перемещения брошенного транспорта и сделать город еще более удобным, безопасным и ухоженным. Дмитрий Ваньчков, врио председателя ведомства

Ранее мы рассказывали о том, что средняя стоимость нового автомобиля в Петербурге и Ленобласти увеличилась до 3,15 млн рублей.

Фото: пресс-служба комтранса Петербурга