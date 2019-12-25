В Петербурге в преддверии 9 мая обновили дорожную разметку и помыли светофоры

В преддверии Дня Победы в Петербурге провели подготовку улично-дорожной сети. В порядок приведены технические средства организации дорожного движения, сообщили 8 мая в городском комитете по транспорту.
Так, помыты 184,8 тыс. дорожных знаков и 30,4 тыс. светофоров, обновлено 3,1 тыс. квадратных метров разметки на пешеходных переходах. Для слабовидящих людей восстановили звуковое сопровождение зеленых сигналов на пяти перекрестках с Невским проспектом.
Во всех районах Петербурга в дни проведения праздничных мероприятий в усиленном составе будут круглосуточно дежурить аварийные бригады для быстрого устранения неполадок ТСОДД.
Комитет по транспорту
Фото: пресс-служба комтранса Петербурга
