В Петербурге в преддверии 9 мая обновили дорожную разметку и помыли светофоры

В преддверии Дня Победы в Петербурге провели подготовку улично-дорожной сети. В порядок приведены технические средства организации дорожного движения, сообщили 8 мая в городском комитете по транспорту.

Так, помыты 184,8 тыс. дорожных знаков и 30,4 тыс. светофоров, обновлено 3,1 тыс. квадратных метров разметки на пешеходных переходах. Для слабовидящих людей восстановили звуковое сопровождение зеленых сигналов на пяти перекрестках с Невским проспектом.

Во всех районах Петербурга в дни проведения праздничных мероприятий в усиленном составе будут круглосуточно дежурить аварийные бригады для быстрого устранения неполадок ТСОДД. Комитет по транспорту

Фото: пресс-служба комтранса Петербурга