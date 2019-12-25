В преддверии летних каникул на дорогах Петербурга обустраивают нерегулируемые пешеходные переходы
Сегодня, 10:22
В рамках адресной программы до 5 октября появятся еще 29 переходов.

С целью повышения уровня безопасности пешеходов в преддверии летних каникул на петербургских дорогах обустраивают нерегулируемые пешеходные переходы. Об этом сообщили в комитете по транспорту города 14 мая. 

По заказу ГКУ "Дирекция по организации дорожного движения Петербурга" организовали переходы на Приморском шоссе, 443, и на улице Репина в Репино. В рамках адресной программы до 5 октября появятся еще 29 пешеходных переходов в Василеостровском, Выборгском, Красногвардейском, Кировском, Московском, Невском, Приморском, Курортном, Кронштадтском и Красносельском районах. 

Помимо этого, до конца недели планируется обустройство семи парковочных мест для людей с инвалидностью в Матвеевском переулке и на Большой Пороховской улице. 

Ранее мы рассказывали о том, что ремонт моста Александра Невского стартует с 16 мая. 

Фото: пресс-служба комтранса Петербурга 

