Средняя стоимость нового автомобиля в Петербурге и Ленобласти увеличилась до 3,15 млн рублей

Согласно исследованиям аналитической службы портала "Авто.ру Оценка", цены на новые автомобили в Санкт-Петербурге и Ленинградской области достигли средней стоимости в размере 3,15 млн рублей.

Специалисты отмечают резкий рост цен среди китайских автомобилей: за период с августа по декабрь средняя стоимость новых машин производства КНР повысилась на 8,3%, остановившись на отметке 3,82 млн рублей. Российские производители также показали значительное увеличение цен: их продукция прибавила в цене на целых 22%, приблизившись вплотную к двум миллионам рублей ($1,95 млн).

Таким образом, за прошедший год средняя цена нового автомобиля в регионе увеличилась на 2,2%. Среди моделей, сильнее всего увеличивших свою цену, оказались китайский премиум-кроссовер Tank 700 (+13,6%), бюджетный седан отечественного производителя Moskvich 3 (+11,8%) и внедорожник UAZ Patriot (+9,9%).

При этом аналитики выделили модели, чьи цены снизились больше остальных: лидером стала китайская марка Hongqi HS3, подешевевшая сразу на 31,6%, далее следуют китайские премиальные марки Voyah Passion (-20,1%) и Voyah Dream (-19,3%).

Фото: Piter.TV