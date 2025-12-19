Продажи новых авто в Петербурге подскочили в декабре на 20%

Декабрьский рывок автопродаж в Петербурге удивил рынок.

Рынок новых легковых автомобилей в Санкт-Петербурге показал рост в декабре 2025 года, однако по итогам всего года зафиксировано общее снижение регистраций.

Согласно данным аналитиков, в декабре 2025 года в Санкт-Петербурге было зарегистрировано 6456 новых легковых автомобилей. Это на 4,6 процента больше показателя ноября 2025 года и на 20 процентов превышает уровень декабря 2024 года.

Несмотря на положительную динамику в конце года, общий объем рынка в 2025 году сократился. За двенадцать месяцев в городе поставили на учет 63 264 новых легковых автомобиля. По сравнению с 2024 годом снижение составило 14 процентов. Годом ранее в Петербурге было зарегистрировано 73 551 новое легковое транспортное средство.

Для сравнения, в 2024 году рынок демонстрировал уверенный рост. Тогда продажи новых легковых автомобилей увеличились на 34 процента по отношению к 2023 году.

Лидером продаж в Санкт-Петербурге по итогам 2025 года стал бренд Haval. За год в городе зарегистрировали 11 345 новых автомобилей этой марки. Второе место заняла Lada с результатом 7894 зарегистрированных машины. Третью позицию в рейтинге занял бренд Geely, автомобили которого были поставлены на учет 5617 раз.

Фото: Piter.TV