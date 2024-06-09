Эвакуация авто и штрафстоянка подорожают в Петербурге на следующий год

Стоимость эвакуации легковой машины поднимется до 3 813 рублей, а час хранения на спецплощадке — до 115 рублей.

Правительство Санкт-Петербурга утвердило новые тарифы на услуги эвакуации и хранения автомобилей на штрафстоянке, которые начнут действовать с 1 января 2026 года. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале Смольного.

Согласно документу, стоимость эвакуации мотоцикла или легкового автомобиля вырастет с нынешних 3 624 до 3 813 рублей. Час хранения машины на штрафстоянке подорожает со 100 до 115 рублей. Аналогичное повышение затронет и тарифы на эвакуацию грузовиков, автобусов и спецтехники.

Данные тарифы применяются при принудительной эвакуации автомобилей-нарушителей, например, припаркованных в зоне действия знака "Стоянка запрещена", на пешеходном переходе, тротуаре или на местах, предназначенных для инвалидов.

Это уже второе за последнее время повышение стоимости содержания автомобиля в городе. Осенью 2025 года в Петербурге был повышен тариф на платную парковку в центральных районах. Власти разделили зону на четыре категории, и теперь цена стоянки варьируется от 100 до 360 рублей в час в зависимости от загруженности улицы, что привело к подорожанию парковки на большинстве центральных магистралей. Городские власти обещали не пересматривать этот тариф до конца 2026 года.

Фото: Piter.TV