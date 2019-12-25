Россельхознадзор сообщил о том, что действующие меры недостаточно эффективны для предотвращения фальсификации продукции.

Россельхознадзор предлагает ввести административную ответственность на российской территории для производителей и продавцов за нарушение "пищевых" технических регламентов. Соответствующее заявление журналистам газеты "Известия" сделали представители профильного ведомства страны. Специалисты пояснили, что местные лаборатории все еще продолжают выявлять фальсифицированную продукцию. Таким образом речь идет о недостаточной эффективности существующих штрафов.

Россельхознадзор считает целесообразным дополнить Кодекс об административных правонарушениях РФ отдельной ст. 14.43.2, предусматривающей ответственность за нарушение изготовителем или продавцом требований исключительно "пищевых" технических регламентов. пресс-служба Россельхознадзор

Напомним, что в настоящее время прямой ответственности за несоблюдение техрегламентов властями не предусмотрено. Однако профильное ведомство может применять санкции за смежные нарушения, связанные с качеством и безопасностью. В первом квартале 2026 года Россельхознадзор наложил на нарушителей таких штрафов на общую сумму, превышающую девять миллиардов рублей.

Половина образцов ультрапастеризованного молока и сливок в магазинах Петербурга оказалась фальсификатом.

