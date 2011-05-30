Половина образцов ультрапастеризованного молока и сливок в магазинах Петербурга оказалась фальсификатом

Эксперты организации "Общественный контроль" провели проверку ультрапастеризованного молока и сливок, продающихся в продуктовых магазинах Санкт-Петербурга. По результатам исследования, как сообщили в пресс-службе организации, выяснилось, что пять из десяти проверенных образцов оказались фальсификатом.

Вместо заявленных молочных продуктов в упаковках находились напитки, изготовленные на основе сухого обезжиренного молока и растительных жиров. Поддельные товары были обнаружены в торговых сетях "Верный", "Светофор" и "Народный".

В частности, в магазине "Светофор" на Ленинском проспекте было найдено ультрапастеризованное молоко 3,2% ТМ "Тяжин" (производитель — ООО "Кузбассконсервмолоко", Кемеровская область). Однако фактическая жирность и содержание белка в нем составили лишь 1,5% и 1,72% соответственно, вместо заявленных 3,2% и 3%.

Также в том же магазине были обнаружены сливки 10% ТМ "Едаков" (ООО "ЮНИМОЛ", Кемеровская область), фактическая жирность которых составила всего 2,5%.

При этом требованиям качества соответствовали бренды "Клевер", "Летнее утро", "Сударыня", "1 М Молочный" и "Васильково Поле".

Фото: "Общественный контроль"