Число травмированных велосипедистов и самокатчиков в центре Петербурга за три года почти удвоилось

По оценке экспертов, 90% аварий и травм в центре города приходится на частный транспорт и курьеров.

В центре Петербурга за последние три года почти в два раза выросло число травмированных в авариях велосипедистов и пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на Индекс безопасности дорожного движения (iБДД) от ООО "СпецДорПроект".

С 2023 года по 1 сентября текущего года число травмированных велосипедистов и самокатчиков в Центральном районе выросло на 81,2%, в Адмиралтейском – на 88,9%, а в Василеостровском – на 100%. В Петроградском районе количество травм осталось на прежнем уровне, однако ранения стали чаще получать пользователи мотоциклов и мопедов (рост на 166%). По оценке экспертов, 90% аварий и травм в центре города приходится на частный транспорт и курьеров.

Представители сервисов кикшеринга Whoosh и "МТС Юрент", в свою очередь, приводят данные исследования компании "Мобилитика": за семь месяцев 2026 года две трети аварий с СИМ в городе пришлось на частные самокаты.

Ранее мы сообщили о том, что более 25 тысяч петербуржцев подтвердили возраст для аренды самокатов через "Госуслуги".

Фото: Piter.TV