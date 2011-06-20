В Петербурге самокатчики нарушили ПДД более 13 тыс. раз

Кикшеринговые компании уже заблокировали свыше 200 аккаунтов и выписали почти 5 тыс. предупреждений.

В Петербурге с 1 мая пешие инспекторы Городского центра управления парковками зафиксировали более 13,5 тыс. нарушений ПДД самокатчиками в зоне платной стоянки. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга.

Неспешивание на пешеходном переходе составляет 82% от всех нарушений, езда вдвоем или втроем – 8%. Также 7% – движение с нарушением ПДД, 2% – парковка самоката, создающая существенные неудобства, 1% – использование средства индивидуальной мобильности несовершеннолетним.

По результатам отработки только зафиксированных пешими инспекторами нарушений кикшеринговые компании уже заблокировали свыше 200 аккаунтов и выписали почти 5 тыс. предупреждений.

Важно отметить слаженное взаимодействие властей города и кикшеринговых компаний: повышать уровень безопасности на дорогах Петербурга – наша общая ответственность. Тем не менее, все принимаемые меры не освобождают от ответственности непосредственно водителей средств индивидуальной мобильности. Знание и соблюдение простых правил – спешиваться на пешеходном переходе, не ездить вдвоем, парковать самокат так, чтобы он не загораживал проход, – помогут сделать передвижение по улицам нашего города комфортным для всех участников. Алексей Гончаров, заместитель председателя комитета по транспорту Петербурга

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)