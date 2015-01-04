У электросамокатов в Петербурге могут появиться госномера

В настоящее время в Петербурге столько же арендных самокатов, сколько и такси, – 50 тыс. штук.

В ходе XIV Международного молодежного юридического форума в Петербурге предложили ввести госномера для электросамокатов. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

В обсуждении вопроса поучаствовали преподаватели вузов, юристы, представители законодательной власти. Депутат городского парламента Алексей Макаров отметил, что в настоящее время в Петербурге столько же арендных самокатов, сколько и такси, – 50 тыс. штук, и в пересчете на одного жителя, этот показатель – самый большой в РФ.

Надо найти попытки праворегулирования, правоопосредования, чтобы права всех участников дорожного движения, как лиц, которые используют средства индивидуальной мобильности, так и права пешеходов, были защищены. И хорошо, что мы обсуждаем это на юрфаке, это правильно, имеет место, потому что сложилась ситуация, что право несколько отстает от существующих общественных отношений. Алексей Макаров, депутат Законодательного Собрания Петербурга

Результаты обсуждения передадут специальной комиссии при правительстве Петербурга, куда входят специалисты профильных ведомств и представители сервисов кикшеринга.

Ранее на Piter.TV: комтранс Петербурга возьмет на себя полномочия по администрированию нарушений правил использования СИМ.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)