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В Петербурге могут ввести регистрацию самокатов через QR-коды
Сегодня, 15:12
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В Петербурге могут ввести регистрацию самокатов через QR-коды

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Это необходимо для фиксации нарушений через камеры "Умного города".

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" председатель городского парламента Александр Бельский предложил ввести регистрацию арендованных электросамокатов через QR-коды. По его словам, это необходимо для фиксации нарушений через камеры "Умного города".

Кроме того, планируется запретить использование средств индивидуальной мобильности детьми до 16 лет. 

Мы работаем экспериментально сейчас с некоторыми компаниями. Уже устанавливают QR-коды, чтобы мы могли идентифицировать, если что-то произошло. И в перспективе мы с ними обсуждаем возможность брать напрокат самокат через "Госуслуги", чтобы понимать, кто, что и когда. 

Александр Бельский, председатель парламента Петербурга 

Подробнее об ужесточении правил для пользователей СИМ в Северной столице мы писали ранее

Фото: Piter.TV 

Теги: сим, электросамокаты
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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