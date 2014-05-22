В Петербурге могут ввести регистрацию самокатов через QR-коды

Это необходимо для фиксации нарушений через камеры "Умного города".

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" председатель городского парламента Александр Бельский предложил ввести регистрацию арендованных электросамокатов через QR-коды. По его словам, это необходимо для фиксации нарушений через камеры "Умного города".

Кроме того, планируется запретить использование средств индивидуальной мобильности детьми до 16 лет.

Мы работаем экспериментально сейчас с некоторыми компаниями. Уже устанавливают QR-коды, чтобы мы могли идентифицировать, если что-то произошло. И в перспективе мы с ними обсуждаем возможность брать напрокат самокат через "Госуслуги", чтобы понимать, кто, что и когда. Александр Бельский, председатель парламента Петербурга

Подробнее об ужесточении правил для пользователей СИМ в Северной столице мы писали ранее.

Фото: Piter.TV