Смольный вводит штрафы, номера и зоны тотального запрета для электросамокатов

На федеральном уровне изменения анонсировал председатель комиссии ЗакСа по транспорту Алексей Цивилёв.

Демонстративно недисциплинированное поведение пользователей электросамокатов и курьеров на электровелосипедах вынуждает власти Петербурга вводить жесткие меры регулирования. Как сообщили изданию "Вечерний Санкт-Петербург" в комитете по транспорту, для сервисов кикшеринга действует соглашение о правилах использования средств индивидуальной мобильности (СИМ), пролонгированное на 2026 год. Документ запрещает езду вдвоем, управление в состоянии опьянения и рекомендует пользоваться сервисами только совершеннолетним, однако эти требования часто игнорируются.

В марте 2025 года Смольный пошел дальше: постановлением губернатора Александра Беглова скорость движения курьеров по тротуарам была принудительно ограничена до 10 км/ч с помощью электронных датчиков. Кроме того, введен полный запрет на движение доставщиков в ряде центральных локаций, включая Невский проспект, Гороховую улицу и Кадетскую линию Васильевского острова. С середины июля 2026 года курьеры обязаны оснащать транспорт IoT-модулями для отслеживания местоположения, а также размещать идентификационные номера на сумках и рамах велосипедов.

На федеральном уровне изменения анонсировал председатель комиссии ЗакСа по транспорту Алексей Цивилёв. По его словам, с 1 сентября 2026 года вступит в силу масштабный пакет поправок, который обяжет владельцев регистрировать мощные СИМ в федеральном реестре, получать номерные знаки и проходить обучение ПДД. Поводом послужило прямое поручение президента Владимира Путина Минтрансу и МВД ограничить движение курьеров по тротуарам.

Член комиссии Александр Кущак подчеркнул крайнюю необходимость этих мер, напомнив, что за прошлый год в стране произошло около 3 тысяч ДТП с участием микромотранспорта. Он уточнил, что уже сейчас скорость на многих участках тротуаров ограничена до 10 км/ч, а в центре города появились зоны полного запрета для доставщиков. В планах властей — повысить возраст управления мощными СИМ с 14 до 16 лет. При этом Кущак признал проблему нехватки инфраструктуры: построено лишь 8 км велодорожек при потребности в разы большей.

Эксперты сходятся во мнении, что одних штрафов недостаточно. Ключевыми причинами аварий остаются безответственное вождение и низкая взаимная вежливость. Поэтому параллельно с ужесточением контроля город намерен системно формировать культуру езды через обучение детей и взрослых, превращая микромобильность из источника конфликтов в безопасный элемент транспортной системы.

Ранее мы сообщили о том, что маломобильные пассажиры получили единый стандарт обслуживания в Петербурге.

Фото: Piter.TV