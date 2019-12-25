ЮНИСЕФ: Эль-Ниньо может затронуть более 347 млн детей в 100 странах

Эксперты объяснили, какие граждане больше всего пострадают от изменения климатических условий.

Свыше 347 миллионов детей в почти 100 странах и территориях мира столкнутся с неблагоприятными погодными условиями природного явления Эль-Ниньо. Соответствующее заявление сделали сотрудники Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Эксперты пояснили, что дают такой прогноз из-за необычайно засушливых условий или сильной влажности в период с октября по декабрь 2026 года. Наибольшее количество пострадавших несовершеннолетних жителей планеты могут пострадать в Азиатско-Тихоокеанском регионе, еще 41 миллиона толкнутся с неблагоприятными погодными условиями в южной и восточной части Африки. Эффект от Эль-Ниньо , согласно предварительной информации, ощутят на себе 22 миллионов детей, которые находятся Европе и Центральной Азии.

Известно, что порядка 1,1 миллиарда детей уже столкнулись с засухами, жарой или наводнениями. В ЮНИСЕФ напоминают, что климат и погода на нашей планете во многом зависят от состояния двух климатических феноменов - Эль-Ниньо и Ла-Нинья (с испанского языка "мальчик" и "девочка"). Первое природное явление ассоциируется с резким потеплением верхнего слоя воды в центральных и восточных регионах Тихого океана, а второе - с их охлаждением. Изменения указанного параметра приводят к каскаду сдвигов в других элементах глобальной климатической системы. В начале сентября Всемирная метеорологическая организация (ВМО) уведомила население Земли о том, что вероятность сохранения Эль-Ниньо до февраля 2027 года "составляет почти 100%".

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