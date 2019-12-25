Захарова предложила ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ проверить уровень ненависти в Эстонии

В МИД оценили видеоролик с прибалтийскими подростками, которые хотят стереть Россию с лица земли.

В Москве предложили руководителям из ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ направить на территорию Эстонии мониторинговую миссию и проверить уровень ненависти и агрессивной риторики у местной молодежи, а также образовательные программы, которые приводят к таким негативным последствиям. Соответствующей информацией с общественностью поделилась через собственный Telegram-канал официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства страны оценила видеоролик из социальных сетей, который был снят в Таллине местными подростками. В кадре молодежь отвечает на провокационный вопрос о том, какую страну они стерли бы с лица земли. Эстонцы решают ответить: "Россия".

На мой взгляд, повод для ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ направить в эту страну мониторинговую миссию.... Эстония. Родина Каи Каллас. Подростки на вопрос "какую страну вы бы стерли с мировой карты" отвечают. Как их много лет учили их режимы. Вот такой гитлерюгенд получился. Адольф Гитлер 85 лет назад отвечал точно так же. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова назвала туманными перспективы вступления в силу ДВЗЯИ.

Фото: МИД России