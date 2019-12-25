Руководство Евросоюза думает о мерами, которые ограничат участие россиян и белорусов в международных состязаниях.

Страны Европейского союза (ЕС) рассматривают ряд мер по ограничению возвращения российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях с государственным флагом и гимном. Соответствующими данными с мировой общественностью поделился западный новостной портал Euractiv со ссылкой на нескольких неназванных дипломатов в региональном сообществе. По информации от источника издания, предложенные меры коллективного Брюсселя включают в себя адресные санкции, визовые ограничения и возможное сокращение финансирования. Указанные в статье меры пока что не являются основой для официального предложения Еврокомиссии. Среди других идей эксперт указан на возможное введение визовых ограничений и использование финансирования ЕС в качестве рычага ограничения финансовой поддержки международных организаций, которые позволяют российским или белорусским атлетам принимать участие в соревнованиях под символикой своих государств.

Напомним, что в июле 2026 года Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) и рекомендовал международным федерациям снять ограничения с отечественных участников.

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