На Ленинском проспекте задержан наркоплантатор с почти 80 гр марихуаны

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ ("покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере").

23 сентября сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков (УНК) ГУ МВД России задержали 51-летнего жителя дома №92 по Ленинскому проспекту. Задержание произошло на основании оперативной информации. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В ходе обыска, проведенного в квартире подозреваемого, оперативники изъяли пять растений зеленого цвета, а также расфасованное по пакетам вещество растительного происхождения, весы и упаковочный материал. Согласно результатам экспертизы, в 11 полимерных пакетах находилось наркотическое средство — каннабис (марихуана) общей массой 78,61 грамма.

Следственным управлением УМВД России по Красносельскому району возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 3 ст. 228.1 УК РФ ("покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере"). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ. В настоящее время проводятся мероприятия по выявлению дополнительных фактов его возможной преступной деятельности.

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Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти