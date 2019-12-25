Петростат показал портрет учителя Петербурга и Ленобласти в цифрах

Почти 37 тысяч педагогов работают в школах Петербурга.

В Петербурге работают 36,9 тыс. педагогов, а в Ленинградской области — 11,6 тыс. Такие данные Петростат представил ко Дню учителя. Статистику приводит телеканал "Санкт-Петербург".

В Северной столице женщины составляют 89 % от общего числа учителей, мужчины — 11 %. При этом 96 % педагогов работают в государственных и муниципальных школах, еще 4 % — в частных образовательных учреждениях. Больше всего в Петербурге учителей иностранных языков — 5728 человек. Русский язык и литературу преподают 4013 педагогов, математику — 3486, физическую культуру — 2865.

Историю, экономику, право и обществознание в школах города преподают 2237 учителей. Технологию ведут 1196 педагогов, физику — 1008.

В Ленинградской области соотношение мужчин и женщин среди учителей примерно такое же: 90 % педагогов составляют женщины. Государственные и муниципальные образовательные организации являются местом работы для 98 % учителей региона.

Самой многочисленной группой также стали преподаватели иностранных языков — 1358 человек. Русский язык и литературу в школах Ленобласти ведут 1334 педагога, а математику — 1130.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)