Петростат выяснил, каких учителей в Петербурге и Ленобласти больше всего

В школах Петербурга иностранный язык преподают 5 728 педагогов.

В Петербурге и Ленинградской области на начало 2025/2026 учебного года работали в общей сложности 48,5 тыс. школьных учителей. Такие данные опубликовал Петростат.

Среди отдельных дисциплин по количеству педагогов в обоих регионах лидирует иностранный язык. В Петербурге его преподают 5 728 человек. Русский язык и литературу ведут 4 013 учителей, а математику — 3 486.

В Ленинградской области иностранный язык преподают 1 358 педагогов. Русский язык и литературу ведут 1 334 учителя, то есть всего на 24 человека меньше. На третьем месте находится математика: этот предмет преподают 1 130 специалистов.

Меньше всего учителей среди представленных в отчете дисциплин оказалось у физики. В Петербурге насчитывается 1 008 преподавателей этого предмета, а в Ленинградской области — 305.

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Фото: Piter.TV