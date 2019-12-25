В Петербурге потребление овощей оказалось выше, чем в Ленобласти

В Ленобласти на одного человека приходилось 7,1 кг овощей в месяц.

В 2025 году жители Петербурга в среднем потребляли 9,4 кг овощей и бахчевых культур в месяц на человека. В Ленинградской области этот показатель составил 7,1 кг. Такие данные опубликовал Петростат.

По сравнению с 2024 годом потребление овощей и бахчевых увеличилось в обоих регионах. В Петербурге среднемесячный показатель вырос с 9 кг до 9,4 кг на человека, а в Ленобласти — с 6,8 кг до 7,1 кг.

Ранее диетолог рассказал, для кого особенно опасны БАДы для снижения веса с маркетплейсов.

Фото: Piter.TV