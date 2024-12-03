Двух раненых лебедят спасли из пруда в Волосовском районе

Лебедят с травмированным крылом достали из ила в Волосовском районе.

В Волосовском районе Ленинградской области спасатели службы "Кошкиспас" провели операцию по спасению двух лебедят. Птицы не могли летать и находились среди прибрежной растительности и ила.

Пара лебедей-шипунов вывела шесть птенцов, однако трое из них погибли. Еще двое получили травмы и остались на водоемах в поселке Каложицы и деревне Хотыницы. На место выехали семь спасателей.

Для поиска и отлова птиц использовали сапы, моторную лодку и сачки. Первого лебеденка обнаружили с серьезной травмой левого крыла. Спасателям удалось загнать его в заросли и поймать после нескольких попыток. Второго птенца долго искали среди прибрежной растительности и ила, после чего окружили и доставили на берег.

Работу осложняли мелководье, густая растительность и толстый слой ила. Кроме того, взрослые лебеди находились рядом с птенцами, поэтому спасателям приходилось действовать осторожно. Обоих лебедят передали в центр "Сирин", где им окажут необходимую помощь.

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Фото: magnific(wirestock)