Редкую белую цаплю заметили на разливе у "Лахты"

Птица отдыхала в камышах у залива.

Накануне пресс-служба "Лахта Центра" поделилась фотографиями, на которых оказалась запечатлена редкая представительница южной фауны – большая белая цапля.

Привычный ореол обитания большой белой цапли – это регионы с тропическим или умеренным климатом. Например, в Европе, Америке, Азии, Африке или в Австралии. Зимовки этой птицы проходят обычно в Северной Африке и тропической Азии. По всей видимости, явление грациозной цапли в Петербурге – только короткая остановка на ее пути к более щадящим и комфортным местам для зимования.

Ранее мы сообщали, что еще одну необычную птицу – воробья-блондина – заметили в Ленобласти.

Фото: Telegram / АстроФотоБолото / Ирина Тувике