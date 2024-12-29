Метеор пролетел над Северной столицей в ночь на 24 марта

Падение небесного тела можно было разглядеть невооруженным глазом.

В ночь с 23 на 24 марта в небе Санкт-Петербурга было замечено небесное тело, устремляющееся к земле. В пресс-службе "Лахта-Центра" утверждают, что это ничто иное как метеор. Природу феномена разъяснила эксперт из "Астро Фото Болото".

На пути Земли вокруг Солнца встречается много твердых частиц, например, осколков комет. Сгорая в атмосфере, метеорные тела оставляют впечатляющие яркие следы. Мы, земляне, любим называть их падающими звездами или метеорами. Часто случается, что метеоры не объединены в метеорные потоки, – такие одиночные объекты называют спорадическими. Катя Стрельникова, Telegram-канал "Астро Фото Болото"

Ранее мы рассказывали, что в предстоящий вторник в Северной столице будет облачная с прояснениями погода, которая принесет в город осадки в виде небольшого, местами умеренного дождя ночью и небольшого дождя днем.

Видео: Telegram / Лахта Центр