Дождливую погоду обещают в Петербурге 25 марта

Температура воздуха поднимется до +8 градусов.

В предстоящий вторник в Северной столице будет облачная с прояснениями погода, которая принесет в город осадки в виде небольшого, местами умеренного дождя ночью и небольшого дождя днем. Об этом сообщают в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Температура воздуха в первой половине дня составит от +1 до +3 градусов, во второй – от +6 до +8 градусов. Ветер южный, юго-западный умеренный. Атмосферное давление будет понижаться.

Напомним, что в Ленинградской области завтра также пройдёт дождь, в отдельных районах с мокрым снегом. Днем в большинстве районов также ожидается небольшой, местами умеренный дождь.

Ветер южный, юго-западный 7-12 м/с, утром и днем на побережье Финского залива порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5 градусов, днем +4...+9 градусов. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Фото: Piter.TV