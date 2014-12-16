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В Ленобласти 25 марта будет дождливо
Сегодня, 15:21
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти 25 марта будет дождливо

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Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

В Ленинградской области во вторник будет облачная с прояснениями погода. Об этом сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 25 марта пройдёт дождь, в отдельных районах с мокрым снегом. Днем в большинстве районов также ожидается небольшой, местами умеренный дождь. Ветер южный, юго-западный 7-12 м/с, утром и днем на побережье Финского залива порывы 15 м/с.

Температура воздуха ночью 0...+5 градусов, днем +4...+9 градусов. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Фото: unsplash (Artists Eyes)

Теги: март, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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