В Петербурге ближайшие два дня будут самыми холодными

Новый атмосферный фронт начнет влиять на погоду в городе 4 ноября.

В ближайшие два дня в Северной столице ожидается похолодание. Об этом сообщил в Telegram-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

По словам эксперта, днём 3 ноября температура воздуха поднимется максимум до +6 градусов, завтра — до +4…+5 градусов. При этом в ночь на 4 ноября температура приблизится к нулевой отметке. Колесов отметил, что 5 ноября с моря ненадолго придет более теплая воздушная масса.

Новый атмосферный фронт начнёт влиять на погоду 4 ноября — он придет с севера. Во второй половине дня в Петербурге будут наблюдаться осадки в виде мокрого снега, который сразу станет таять. На востоке области, начиная от Тихвина, вечером возможно формирование временного снежного покрова. При этом позже снова потеплеет, и он сойдёт.

Кроме того, согласно прогнозу синоптика, прогулкам по Петербурге будет мешать ветер, в ближайшие дни он будет дуть с северо‑запада.

Ранее мы сообщали, что в Санкт –Петербурге сохраняется тенденция на похолодание.

Фото: Piter.tv