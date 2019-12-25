Тенденция на похолодание сохраняется в Петербурге

Порывы ветра составят 6-11 м/с, к 4 ноября образуется гололедица.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что в регионе сохраняется тенденция на похолодание. С завтрашнего дня по территории области осадки будут местами с мокрым снегом, со среды температура воздуха станет отрицательной.

Для города процесс оказался сложнее: резкого ухода в зиму нет, а период предзимья может откладываться.

Другой момент, что температура воды в Неве и на акватории Финского залива еще очень высокая. Поэтому ветра западных направлений выносят к нам более теплый воздух, и колебания температуры воздуха продолжат наблюдаться. Александр Колесов, синоптик

В Северной столице пока ожидаются преимущественно дожди, снежинки возможны в ночное время при прохождении атмосферного фронта. Порывы ветра составят 6-11 м/с, к 4 ноября образуется гололедица.

Фото: Piter.TV