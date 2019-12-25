Столбики термометров в городе покажут от +3 до +5 градусов.

В пятницу, 20 ноября, Санкт‑Петербург останется под влиянием восточной периферии циклона, центр которого располагается над восточной частью Балтийского моря. Как прогнозирует синоптик Михаил Леус, в городе сохранится облачная погода, местами пройдут дожди.

Столбики термометров в Северной столице будет держаться в диапазоне от +3...+5 градусов, в Ленобласти — от +1...+6 градусов. Ветер юго‑восточный, с порывами до 8 м/с. Атмосферное давление составит 743 мм рт. ст., что заметно ниже климатической нормы. Также на востоке Ленинградской области ожидаются осадки с примесью мокрого снега.

В субботу, 21 ноября, синоптики обеща.т кратковременные дожди. В ночные часы температура опустится до +1 градуса, днём воздух прогреется лишь до +1…+3 градусов. Петербуржцам стоит учитывать неустойчивую погоду и быть готовыми к смене осадков и перепадам температуры.

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Фото: Piter.TV