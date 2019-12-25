Петербург к середине недели ждет резкое похолодание

Со среды ожидаются осадки в виде мокрого снега.

В понедельник, 9 ноября, в Санкт‑Петербурге прогнозируется относительно теплая погода. Температура воздуха поднимется до +7…+8 градусов, сообщил в Telegram‑канале главный синоптик города Александр Колесов.

Он отметил, что причиной потепления стал западный ветер. Именно он второй день приносит в регион теплый морской воздух. Сейчас над Северной столицей располагается северная часть антициклона, поэтому осадков пока нет.

Однако ближе к вечеру ситуация может поменяться: с Финского залива станут надвигаться небольшие зоны осадков. Небольшой дождь возможен предстоящей ночью и завтра местами.

По словам Колесова, сегодня начнется интенсивное понижение атмосферного давления. К среде погоду в регионе будет определять циклон, пришедший с запада. Вместе с падением давления в Петербург начнет поступать холодный воздух.

Во вторник, 10 ноября, температура не превысит +5…+6 градусов и продолжит снижаться. В среду станет ещё холоднее, ожидаются осадки в виде мокрого снега. Такая погода сохранится до конца недели.

Синоптик уточнил, что осадки будут смешанными — в виде дождя и мокрого снега. Ночью температура приблизится к нулю, местами возможны слабоотрицательные значения, из‑за чего на дорогах может быть скользко. Днем воздух прогреется лишь до +2…+3 градусов.

В минувшие выходные теплый циклон поднял температуру в Петербурге на 3–4 градуса выше нормы.

Фото: Piter.TV