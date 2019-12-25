Красочный "Метеор" в дизайне "ЕКПшки" начал курсировать в Петербурге

Детская версия "Единой карты петербуржца"(ЕКП) объединяет возможности банковской карты, пропуска в учебное заведение, средства для оплаты питания, читательского билета, а также дает скидку на проезд в общественном транспорте.

Между Петербургом и Петергофом при поддержке Сбера начало курсировать скоростное судно "Метеор" в дизайне новой банковской карты для школьников "ЕКПшка".

Детская версия "Единой карты петербуржца"⃰ (ЕКП) объединяет возможности банковской карты, пропуска в учебное заведение, средства для оплаты питания, читательского билета, а также дает скидку на проезд в общественном транспорте. С её помощью родители могут не только отслеживать успеваемость и посещаемость ребенка, но и управлять его финансами: можно устанавливать дневные и месячные лимиты расходов, получать уведомления о покупках в режиме реального времени. Держателям "ЕКПшки" будут доступны специальные скидки от партнёров на товары и услуги для детей и подростков.

Уже две недели в Петербурге действует проект "ЕКПшка", и за этот короткий период мы получили почти 4 тысячи заявок на выдачу карты. С помощью "ЕКПшки", словно на "Метеоре", школьники совершают свое первое финансовое "плавание": учатся понимать ценность денег, планировать небольшие расходы, копить на желаемое. Родители же в этом путешествии выступают в роли опытных "капитанов": они получают удобный инструмент для контроля и поддержки, обеспечивая полную безопасность на этом "маршруте. Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка

Школьные сервисы "ЕКПшки" будут доступны при условии технической готовности учебных заведений.

⃰ Проект "Единая карта петербуржца" был запущен в Санкт-Петербурге в 2019 году. За это время карта стала неотъемлемой частью жизни горожан, объединив в себе финансовые и нефинансовые сервисы. Её можно использовать как полноценную банковскую карту, скидочную карту у партнеров, а также как проездной в общественном транспорте. С момента старта проекта ЕКП в Сбере оформили более 1,3 млн человек.

"ЕКПшка" в метро: яркие вагоны будут курсировать по синей ветке до конца октября.

Фото: пресс-служба Сбера