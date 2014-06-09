"ЕКПшка" в метро: при поддержке Сбера яркие вагоны будут курсировать по синей ветке до конца октября

"ЕКПшка" — это детская версия "Единой карты петербуржца" (ЕКП).

Ко Дню знаний и запуску социального проекта "ЕКПшка" Сбер и правительство Санкт-Петербурга представили городу необычный подарок — брендированный состав метро. Шесть ярких вагонов, оформленных в дизайне новой детской карты, вышли на путь Московско-Петроградской линии. Они будут курсировать в течение двух месяцев, знакомя пассажиров с новой многофункциональной картой для учащихся.

"ЕКПшка" — это детская версия "Единой карты петербуржца" (ЕКП). Она объединила в себе сразу несколько важных функций — это и привычное платежное средство, и пропуск в школу, и инструмент для оплаты питания в столовой, а также дает скидку на проезд в общественном транспорте Санкт-Петербурга. С 1 сентября оформить "ЕКПшку" можно в офисах Сбера. Остальные банки-эмитенты присоединятся к выдаче по мере технической готовности.

Запуск тематического состава — это яркий символ интеграции "ЕКПшки" в городскую среду. Дизайн карт и вагонов создавался с помощью AI-сервиса Kandinsky. Это ещё один пример того, как цифровые технологии работают на повседневную реальность. Дети гораздо быстрее адаптируются к современным сервисам, и "ЕКПшка" станет для них первым шагом на пути к самостоятельности и финансовой грамотности. Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка

Проект "Единая карта петербуржца" продолжает расширять линейку продуктов. В городе стартует полноценный банковский сервис для детей и подростков — карта "ЕКПшка". Появление детской банковской карты в семействе "ЕКП" полностью отвечает одному из приоритетов развития мегаполиса — "Все возможности — детям". Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Юные пассажиры и их родители смогут узнать подробную информацию о "ЕКПшке", отсканировав QR-код внутри вагона. Увидеть тематический состав можно будет на синей ветке до конца октября.

Проект "Единая карта петербуржца" реализуется в Санкт-Петербурге с 2019 года. За это время она стала неотъемлемой частью жизни горожан, технологически объединив в себе финансовые и нефинансовые сервисы. Её можно использовать как полноценную банковскую карту, скидочную карту у партнеров проекта, а также как проездной в общественном транспорте. С момента старта проекта ЕКП в Сбере оформили более 1,3 млн человек.

Фото: пресс-служба Сбера