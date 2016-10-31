В Мурино открылась школа при финансовой поддержке Сбера

В школу смогут ходить 1175 детей.

Свои двери для учеников 1 сентября открыла общеобразовательная школа №8 в городе Мурино Ленинградской области. Она готова принять сразу 1175 ребят.

Образовательное пространство построила ИСГ "МАВИС" в рамках концессионного соглашения с администрацией Всеволожского района при поддержке Правительства Ленобласти и финансовой поддержки Сбера.

Новое учебное заведение на Екатерининской улице города Мурино стало по-настоящему долгожданным событием для жителей густонаселённого района, где в основном проживают семьи с детьми, а потому потребность в образовательных учреждениях здесь особенно высока.

Помимо социальной востребованности, школа №8 имеет статус высокотехнологического учебного комплекса с углублённым изучением точных наук: IT, физики и математики. Программа обучения предполагает раннюю профориентацию: ученики смогут определиться с будущей профессией уже в средних классах.

Здание школы спроектировано как современный высокотехнологичный учебный центр, где по задумке архитекторов каждому ребёнку должно быть уютно. Заведение занимает площадь 21,4 тысяч квадратных метров и располагает всем необходимым для того, чтобы учебный процесс был максимально продуктивным и комфортным: 47 оборудованных классов, включая специализированные лаборатории, кабинет робототехники, домоводства и живописи, спортивный блок с тремя залами, современные мультимедийные ресурсы и технические средства.

Праздники и торжества ребята будут проводить в просторном актовом зале, рассчитанном на 760 гостей. Также в инфраструктуру школы входят библиотека, медиатека, холл с амфитеатром, столовая с большими панорамными окнами, где одновременно смогут разместиться 580 учащихся.

Школьный двор площадью 700 квадратных метров находится на благоустроенной зелёной территории, где также расположена учебно-опытная зона с теплицами, декоративным огородом и метеостанцией.

Сбер совместно с правительством Ленинградской области поддерживает такие важные социальные проекты, которые развивают городскую инфраструктуру и делают жизнь людей комфортнее. Школа в Мурино — отличный пример того, какими должны быть условия обучения, если мы хотим растить разносторонних и увлечённых ребят. Важно создавать такую среду, где ученики смогут раскрыть свои способности, реализовать таланты и стать в будущем большими профессионалами. Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка

Три особенности этого учебного года: растёт число школьников и студентов, регион с высочайшими темпами строит и обновляет школы и детские сады, и, что очень важно — мы действительно настраиваем на потребности экономики систему профессионального образования — с профильными классами, с участием предприятий в подготовке рабочих и инженерных кадров, с новым оборудованием, мастерскими, лабораториями. Строители сделали все, чтобы здесь было по-настоящему классно. Теперь дело за педагогами. Всем, кто сегодня идёт учиться — в добрый путь! Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Сегодняшний день для нашей компании имеет действительно особое значение, ведь это первая школа, реализованная компанией "МАВИС" в рамках своей девелоперской деятельности. Мы вложили много сил, знаний и средств, чтобы этот объект получился достойным. Хотелось воплотить в жизнь наше представление о том, какой должна быть современная школа: стильная, безопасная, технологичная. И, судя по многочисленным отзывам и премиям, которые проект уже успел получить, нам удалось реализовать все задуманное, причём даже раньше обозначенных сроков. В честь открытия компания "МАВИС" подготовила подарок для учеников – оборудованный класс робототехники. Надеемся, эта техника поможет в познании сложной, но столь увлекательной науки. Хочется верить, что в стенах этой школы вырастет не одно поколение способных, талантливых и активных выпускников. По край мере, со своей стороны, мы постарались создать для этого все условия. Вероника Казакова, директор по развитию ИСГ "МАВИС"

Фото: пресс-служба Сбера