"Лахта Центр" стал самой большой "новогодней елкой" в мире

Здание "нарядили" в новогодние цвета

С 28 декабря по 8 января здание "Лахта Центра" будет оригинально праздновать Новый год. В преддверии праздника здание традиционно "окрасилось" в зеленый цвет, – рассказали в пресс-службе центра.

В канун Нового года, после боя курантов, самую высокую "елку" в мире "Лахта" ожидает специальная праздничная программа подсветки.

Во время праздников "Лахта Центр" традиционно окрашивается в тематические цвета. Напомним, что последний раз таким образом руководство здания отмечало День волонтера, который состоялся 5 декабря.

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Видео: Лахта Центр