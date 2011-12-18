"Лахта Центр" стал самой большой "новогодней елкой" в мире

С 28 декабря по 8 января здание "Лахта Центра" будет оригинально праздновать Новый год. В преддверии праздника здание традиционно "окрасилось" в зеленый цвет, – рассказали в пресс-службе центра.
В канун Нового года, после боя курантов, самую высокую "елку" в мире "Лахта" ожидает специальная праздничная программа подсветки.
Во время праздников "Лахта Центр" традиционно окрашивается в тематические цвета. Напомним, что последний раз таким образом руководство здания отмечало День волонтера, который состоялся 5 декабря.
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Видео: Лахта Центр
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