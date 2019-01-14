Дед Мороз из Великого Устюга отреагировал на слова муфтия Москвы

Он ответил главе московского мусульманского духовенства на слова о несуществовании Деда Мороза и Снегурочки.

Всероссийский Дед Мороз, который проживает в Великом Устюге, пригласил всех не верящих в него к себе в гости. Так он отреагировал на заявления муфтия Москвы Ильдара Аляутдинова. Об этом стало известно из публикации ТАСС.

Ранее глава мусульманского духовенства в интервью РИА Новости заявил, что Деда Мороза и Снегурочки не существует. Аляутдинов сказал, что мусульмане ассоциируют их с персонажами мультиков, которые не обладают чудодейственной силой.

Позже в своем Telegram-канале член СПЧ Кирилл Кабанов призвал правоохранительные органы проверить слова московского муфтия и дать правовую оценку его деятельности. Он вступился за Деда Мороза и Снегурочку, отметив, что те непременно существуют и являются частью российской культуры и традиций.

Сегодня с ответом на слова духовного лидера выступил сам объект разгоревшегося конфликта.

Я приглашаю его к себе в гости. В главный град Устюг Великий, в сказку мою новогоднюю. Как говорят у нас на Вологодчине: друг сердечный, мы с тобой посидим, поокаем, потрекаем, чайку пошвыркаем. Тогда ты изменишь свое мнение. Дед Мороз

Ранее мы писали о том, что в Петербурге был задержан мужчина, который рассекал на гидроцикле по Неве в костюме Деда Мороза.

Фото: ВКонтакте / Российский Дед Мороз