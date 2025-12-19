В Таврическом дворце прошел праздник для детей бойцов СВО

Около 600 детей собрались на рождественской елке в центре Петербурга.

В Таврическом дворце Санкт-Петербурга состоялся рождественский праздник для детей участников специальной военной операции, мероприятие прошло при поддержке Совета Федерации.

В Санкт-Петербурге 7 января в Таврическом дворце прошел четвертый рождественский праздник для детей участников специальной военной операции. Мероприятие состоялось в рамках проекта "Рождественская елка".

В празднике приняли участие около 600 детей и почти 500 сопровождающих. Проект реализован при поддержке председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Гостем мероприятия стал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Для него провели экскурсию по тематическим локациям, посвященным рождению Иисуса Христа. После этого глава города вместе с детьми посмотрел театральную постановку.

Для участников праздника были организованы мастер-классы по изготовлению рождественских украшений, фотозоны и игровые площадки.

Фото: ВКонтакте / Российский Дед Мороз